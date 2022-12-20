Билл Гейтс: сегодняшняя обстановка в мире напоминает 1960-ые годы

Американский предприниматель и миллиардер Билл Гейтс считает, что те события, которые мы сегодня наблюдаем в мире, — кризис на Украине, пандемия коронавируса, политические перипетии в США, — очень напоминают происходившее в 1960-ые годы.

"На моем веку настолько неспокойное время, как сейчас, было только в 1960-е", — написал Билл Гейтс в своём блоге Gates Notes.

При этом миллиардер пообещал, что его фонд Gates Foundation будет ставить во главу угла самые насущные проблемы, увеличивая объём пожертвований.

Ранее основатель компании Microsoft говорил, что до конца жизни собирается перевести львиную долю своих капиталов на счёт своего благотворительного фонда Gates Foundation.