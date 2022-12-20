Tribune: ВСУ никогда не смогут победить Россию при таком высоком уровне потерь

Украинская армия, столкнувшаяся с серьёзными потерями, никогда не сможет одержать победу над Россией в ходе конфликта. Об этом сообщает Tribune.

По информации французского издания, киевский режим вряд ли добьётся успеха на линии боевого соприкосновения.

"При таком уровне потерь Вооружённые силы Украины никогда не смогут вытеснить РФ", — сказано в публикации.

В материале также отмечается, что западные страны подпитывают националистические иллюзии украинского президента Владимира Зеленского вместо трезвого взгляда на ситуацию. Редакция Tribune подчёркивает: рано или поздно власти США призовут руководство Украины "положить конец" конфликту.

Ранее офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Вашингтон планирует поставить на место Зеленского главкома ВСУ Валерия Залужного. Он убеждён: именно этому человеку придётся представлять Украину на переговорном процессе.