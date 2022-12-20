Глава парламента Крыма Константинов: Одесса, Харьков и Николаев будут взяты в 2023 году

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, освобождение Харькова, Одессы и Николаева произойдёт до конца 2023 года.

Константинов уверен, что до конца наступающего года положение киевских властей ухудшится настолько, что они будут готовы согласиться на любые условия, чтобы сохранить хотя бы Киев.

"До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов. К концу года они (киевские власти — Прим. ред.) начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев, на что мы не должны ни в коем случае соглашаться и в 2024 году уничтожить это образование. Поэтому Киев — 2024 год. Это мое предположение. А остальные территории — они нас не очень интересуют", — сказал Константинов представителям прессы.

Глава парламента Крыма убеждён, что Украина как государство в нынешнем понимании существует, пока у власти остаётся Владимир Зеленский. А когда его не станет, не будет больше и самой Незалежной.

Спецоперацию на Украине Константинов последним этапом Крымской весны, отметив, что именно тогда, в 2014 году, и началось сопротивление Западу.