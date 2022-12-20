Анпилогов: в делегацию Зеленского мог попасть случайный снаряд под Артёмовском

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Артёмовск не анонсировали, чтобы избежать огневого поражения делегации. Об этом заявил директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов, комментируя Pravda.Ru посещение города лидером Незалежной.

На данный момент наиболее ожесточённые боевые действия проходят именно на окраинах Артёмовска: город полностью простреливается российской артиллерией, в некоторых районах работают даже миномёты, указал эксперт. Поэтому если бы о визите Зеленского было бы объявлено заранее, то 152-миллиметровый снаряд попал в нужный квартал, отметил Анпилогов.

По мнению эксперта, глава киевского режима не посещал передовые позиции, несмотря на заявления его пресс-секретаря Сергея Никифорова.

"Это могли быть достаточно удалённые от линии соприкосновения позиции, отнюдь не передовые, на которых Зеленский сделал массу красивых фотографий с заранее подготовленными солдатами и офицерами. Вряд ли они представляли собой то кровавое месиво в грязи, которое сейчас в действительности представляют собой украинские передовые позиции", — заявил Анпилогов.

Собеседник Pravda.Ru подчеркнул, что многие солдаты ВСУ неоднократно жаловались на нехватку медикаментов и продовольствия. Боевики украинской армии вынуждены прятаться в своих окопах, которые напоминают болото и регулярно обстреливаются российской артиллерией, указал эксперт.

"Я ещё не видел фотографии Зеленского с этих так называемых передовых позиций, но мне кажется, что они разительно будут отличаться от реальной украинской передовой под Артёмовском", — заключил он.

Ранее Зеленский прибыл в Артёмовск с неанонсированным визитом. По словам его пресс-секретаря, президент Украины побывал на передовых позициях ВСУ и наградил солдат.

