Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность вплоть до пожизненного тюремного срока за создание диверсионного сообщества в России, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.

Парламентарии предложили внести в Уголовный кодекс РФ три новые статьи с наказанием за диверсионную деятельность: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что Кристина Орбакайте и Игорь Николаев устроили "диверсию", когда вышли на сцену в сине-жёлтых нарядах. Они послали тайный сигнал в поддержку Украины, считает писатель.