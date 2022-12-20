Мэр украинского города Ирпень сообщил о больших проблемах с энергоснабжением

По словам Александра Маркушина, мэра украинского города Ирпень, находящегося в Киевской области, положение дел в области энергообеспечения в регионе критическое. Поэтому электричество подаётся только к жизненно важным объектам инфраструктуры, объяснил градоначальник.

"К сожалению, ситуация с энергоснабжением в области остается очень сложной. Из-за вчерашней атаки … на наши энергообъекты уменьшилась генерация электроэнергии. Именно поэтому графики отключений сейчас бездействуют. Наша подстанция в Ирпене на улице Северной сегодня работает с нагрузкой 20 МВт и питает только критическую инфраструктуру", — написал Маркушин в своём Telegram-канале.

В заключение Маркушин выразил надежду, что местные жители отнесутся к создавшейся ситуации "с пониманием".

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба проинформировал о непростой ситуации с энергоснабжением в регионе, отметив, что 80% области остаётся обесточенной.