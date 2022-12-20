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Киевская область обесточена на 80%, заявил Кулеба

Мир

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что 80% региона обесточено.

Ранее киевские энергетические объекты подверглись ракетным ударам со стороны России.

"В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона", — сообщил Кулеба.

Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит еженедельно.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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