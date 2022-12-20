Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что 80% региона обесточено.
Ранее киевские энергетические объекты подверглись ракетным ударам со стороны России.
"В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона", — сообщил Кулеба.
Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит еженедельно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После падения ракет в Польше опасения по поводу начала полномасштабной войны обострились.