Киевская область обесточена на 80%, заявил Кулеба

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что 80% региона обесточено.

Ранее киевские энергетические объекты подверглись ракетным ударам со стороны России.

"В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона", — сообщил Кулеба.

Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит еженедельно.