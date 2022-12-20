Генерал Гурулёв заявил, что Польша готовится к войне с Россией

Польша ведёт активную подготовку к войне с Россией. Однако больше всего поражает не модернизация польской армии, а призывной возраст для их мобилизационного резерва — 15 лет. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв.

США и НАТО осознают, что украинские войска исчерпали свои возможности в противостоянии с Россией. Теперь на их место посылают поляков под видом наёмников, указал генерал. По мнению Гурулёва, российские силы на территории Белоруссии являются адекватным ответом на движение в Польше.

"Вражеская группировка уже существует и до зубов вооружена американцами. Я думаю, что рано или поздно мы с поляками столкнёмся уже в прямую, не по гибридной схеме, а по прямой, потому что амбиции, которые сегодня есть в Польше, где руководство толкает свою страну в пропасть, на большую войну", — заявил он в своём Telegram-канале.

России следует сформировать на базе мобилизационного резерва те части, которые будут готовиться вступать в бой: до 100 тысяч человек постоянно могут проходить подготовку, считает Гурулёв.

"Мы должны понимать, что если страны НАТО будут постепенно втягиваться в этот конфликт, там будет не только Польша, но и словаки, чехи, немцы, французы", — заявил генерал.