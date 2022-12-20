Тель-Авив жёстко ответил Киеву: мы помним про "майские шашлыки"

Израильский журналист Сергей Ауслендер заявил, что киевский режим и украинцы не имеют никакого права предъявлять Тель-Авиву претензии из-за отказа поставлять Украине вооружение, в частности, тактическую систему ПРО "Железный купол".

"Мы все прекрасно помним про "майские шашлыки". И Израиль к этому уж точно не имеет отношение. Это ваше правительство игнорировало многочисленные сигналы, в том числе, от Запада, о том, что готовится "вторжение", — сказал он в эфире "Радио НФ".

По словам журналиста, Израилю придётся рассчитывать на собственные силы в случае внешней агрессии, потому как он не является членом Североатлантического альянса, ведь окружение у Тель-Авива далеко не самое дружественное.

Ранее сообщалось, что израильтяне не понимают, почему антисемитская Украина, которая всегда голосовала за антиизраильские резолюции в ООН, настырно и агрессивно добивается поставок оружия.