Нэан: Запад должен признать свои преступления, прежде чем судить Путина

Военный корреспондент и основатель интернет-издания "Донбасс Инсайдер" Кристель Нэан считает, что прежде чем устраивать "трибуналы", в частности, над главой Российской Федерации Владимиром Путиным, Западу необходимо признать все свои преступления, в том числе, поставки вооружения Украины для обстрела мирного населения Донецка.

"Запад осуждает лидеров других стран и одновременно освобождает себя от всех своих преступлений", — приводит его слова ФАН.

Нэан напомнил, что именно коллективный Запад развязал войны на Ближнем Востоке и спонсировал террористов.