Военный корреспондент и основатель интернет-издания "Донбасс Инсайдер" Кристель Нэан считает, что прежде чем устраивать "трибуналы", в частности, над главой Российской Федерации Владимиром Путиным, Западу необходимо признать все свои преступления, в том числе, поставки вооружения Украины для обстрела мирного населения Донецка.
"Запад осуждает лидеров других стран и одновременно освобождает себя от всех своих преступлений", — приводит его слова ФАН.
Нэан напомнил, что именно коллективный Запад развязал войны на Ближнем Востоке и спонсировал террористов.
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После падения ракет в Польше опасения по поводу начала полномасштабной войны обострились.