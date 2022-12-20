Bloomberg: Украина получит нескольких тысяч антенн Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что Киев договорился с компанией SpaceX на получение нескольких тысяч антенн Starlink для спутникового интернета, сообщает Bloomberg.

"Украина достигла соглашения со SpaceX Илона Маска о получении еще нескольких тысяч антенн Starlink для помощи в отражении российских воздушных атак", — сказал министр.

По его словам, компания Маска должна поставить более 10 тысяч устройств в начале 2023 года. С начала спецоперации Украина получила 22 тысячи антенн Starlink.

Фёдоров отметил, что Маск понимает, в какой ситуации оказалась страна после обстрелов энергообъектов, и готов оказать помощь Украине.

Министр добавил, что в текущей ситуации у Киева нет альтернатив спутниковой связи.