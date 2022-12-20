Франция продолжает оказывает военную помощь Украине. Это привело к истощению собственных национальных запасов вооружений. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Жан-Пьер Кюбертафон (Jean-Pierre Cubertafon).
Он обратился к министру обороны Себастьяну Лекорню с просьбой восстановить резервы страны в условиях "возрождения высокоинтенсивных конфликтов".
"Господин Жан-Пьер Кюбертафон обращает внимание министра обороны (Себастьяна Лекорню) на состояние запасов вооружения французской армии. В течение почти десяти месяцев с начала российского вторжения на Украину западные союзники активно использовали свои арсеналы для оказания помощи украинской армии", — говорится в письме.
Парламентарий напомнил об обещании министерства обороны направить производителям оружия обязательства в письменной форме "для получения гарантий сроков и объёмов заказов до подписания новых контрактов".
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