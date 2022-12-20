Проект бюджета США на 2023 год устанавливает запрет на выделение денежных средств украинскому националистическому батальону "Азов"*.
В 2023 году США потратят на оборонную сферу 798 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в этом году.
В документе прописано, что Украина получит от Соединённых Штатов 11,88 миллиардов долларов на военное оборудование, 13,37 миллиардов — на восстановление инфраструктуры и пополнение бюджета, девять миллиардов — на обучение и экипировку солдат. Ещё 2,4 миллиарда долларов Вашингтон намерен передать украинским беженцам.
В 2015 году американский конгресс запретил финансирование "Азова"*, однако закон о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год не включал такую поправку.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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