Кедми заявил, что для сохранения отношений с Белоруссией и Сербией Россия должна показывать силу

Пока Россия проявляет силу, Белоруссия, Сербия и Китай ориентируются на неё. В обратной ситуации эти страны поменяют свою политику. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.

Он отметил ориентацию президентов Белоруссии и Сербии на потребности собственных стран. Для сохранения отношений с этими государствами Россия должна показывать и проявлять мощь. Иначе данные страны будут бояться делать ставку на РФ.

"Когда Россия будет сильной, и на неё можно будет положиться, отношения с Белоруссией будут ещё крепче. А если РФ проявит слабость, что вы от него хотите? То же самое касается Сербии. Её президент говорит: "А что мне остаётся делать? На кого мне положиться?" — сказал Кедми.

Эксперт считает, что Россия должна придерживаться заявленного курса и не допускать расхождений между словами и действиями. Китай также заинтересован в силе РФ.

"Сильной России все помогут. Слабой России никто помогать никогда не будет", — сказал Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".