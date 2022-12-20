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Жена сбежавшего из РФ Преснякова сняла обручальное кольцо

Мир

Жена сбежавшего из РФ Никиты Преснякова сняла обручальное кольцо.

Никто из семьи Преснякова не комментирует отъезд Никиты из страны. Многие предполагают, что сын Орбакайте сейчас живёт в Майами. Однако свою супругу Алёну Краснову Никита не спешит забирать из Москвы. В последнее время девушка стала публиковать фотографии, которые, по мнению подписчиков, направлены на то, чтобы позлить Преснякова.

На недавнем снимке Алёна позирует в полупрозрачном кружевном комбинезоне. Подписчики обратили внимание не только на откровенный наряд, но и на руки девушки. На безымянном пальце отсутствовало обручальное кольцо.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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