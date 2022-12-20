Жена сбежавшего из РФ Никиты Преснякова сняла обручальное кольцо.
Никто из семьи Преснякова не комментирует отъезд Никиты из страны. Многие предполагают, что сын Орбакайте сейчас живёт в Майами. Однако свою супругу Алёну Краснову Никита не спешит забирать из Москвы. В последнее время девушка стала публиковать фотографии, которые, по мнению подписчиков, направлены на то, чтобы позлить Преснякова.
На недавнем снимке Алёна позирует в полупрозрачном кружевном комбинезоне. Подписчики обратили внимание не только на откровенный наряд, но и на руки девушки. На безымянном пальце отсутствовало обручальное кольцо.
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