Проект бюджета США предполагает выделение $126,3 млн на подготовку к ответу на возможные ядерные и радиационные инциденты на Украине.
С 2014 года до 23 ноября 2022 года Соединенные Штаты предоставили примерно 21,8 миллиарда долларов Украине. По данным Исследовательской службой Конгресса США (CRS), из этой суммы администрация Байдена выделила более $19 миллиардов с начала СВО в 2022 году.
Проект бюджета на 2023 год предусматривает $9 млрд на обучение, экипировку, логистику и разведку. Также в эту сумму включено оборудование, вооружение, зарплаты и стипендии. В 2023 году США планируют выделить Украине около $45 млрд. Сейчас проект бюджета рассматривается в конгресс США.
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