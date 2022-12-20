Посол США при военно-политическом блоке НАТО Джулианн Смит предупредила, что западные страны должны укреплять защиту от России и Китая.
"Эти двое (Москва и Пекин. — Прим. ред.) всё чаще делятся набором беспокоящих альянс средств", — объяснила дипломат, слова которой приводит Financial Times.
В качестве примера политик привела поставки топлива и кибератаки. По мнению Смит, РФ и КНР намерены ослабить НАТО. Для этого китайские и российские власти пытаются создать "раскол" в блоке, заключила американский посол.
Ранее журналисты Politico заявили, что Европа собирается улучшить отношения с некоторыми балканскими странами. Так чиновники планируют бороться с возросшим влиянием Москвы и Пекина, добавили в СМИ.
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