Вершинин: Москва недовольна реакцией ООН на расстрел пленных российских бойцов

Москва недовольна реакцией ООН на расстрел пленных российских бойцов на территории Луганской Народной Республики, следует из заявления заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

В интервью РИА Новости он отметил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк неадекватно оценил злодеяния боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), заняв циничную и беспринципную позицию по этому вопросу.

"Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника — ничего не сказать", — подчеркнул дипломат.

Как пояснил Вершинин, ООН обещала привлечь виновных в расстреле российских солдат к ответственности, однако организация не решилась на конкретные шаги. Россия продолжит добиваться жёсткого осуждения действий ВСУ со стороны мирового сообщества, заключил замглавы МИД РФ.

Ранее стало известно, что националисты целенаправленно расстреляли свыше 10 бойцов РФ, которые оказались в украинском плену.