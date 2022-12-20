Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня

В случае начала полномасштабного столкновение России и Североатлантического альянса НАТО одержит победу за три дня. Об этом заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.

Пользователи социальной сети задали конгрессмену вопрос: "Почему альянс до сих пор не побеждает в прямом противостоянии с Москвой?".

"Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трёхдневную операцию", — написал парламентарий.

Журнал Newsweek отмечает, что Кинзингер с начала спецоперации выражает свою поддержку киевскому режиму.

После падения ракет в польском Пшеводуве опасения по поводу начала полномасштабной войны усилились. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не исключил вероятность прямого столкновения с Россией.