После покушения на главу Русского дома в Центральноафриканской республике случилось очередной громкое происшествие — сильный пожар уничтожил комплекс зданий штаб-квартиры Евросоюза, сообщает издание EADaily.
К борьбе с огнём, по словам автора материала, были привлечены спасатели и спецслужбы столицы ЦАР Банги, но их усилия не увенчались успехом. Согласно предварительным выводам экспертов, пожар произошел из-за короткого замыкания.
Ранее стало известно, что местные медики не смогли оказать необходимую помощь директору Русского дома Дмитрию Сытому, а потому мужчины понадобилась экстренная эвакуация в Россию.
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