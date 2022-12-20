В столице Центральноафриканской республики пожар уничтожил штаб-квартиру ЕС

После покушения на главу Русского дома в Центральноафриканской республике случилось очередной громкое происшествие — сильный пожар уничтожил комплекс зданий штаб-квартиры Евросоюза, сообщает издание EADaily.

К борьбе с огнём, по словам автора материала, были привлечены спасатели и спецслужбы столицы ЦАР Банги, но их усилия не увенчались успехом. Согласно предварительным выводам экспертов, пожар произошел из-за короткого замыкания.

Ранее стало известно, что местные медики не смогли оказать необходимую помощь директору Русского дома Дмитрию Сытому, а потому мужчины понадобилась экстренная эвакуация в Россию.