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Василеску заявил, что у Киева осталось две недели на выполнение приказа НАТО

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План командующего российской группировкой в зоне спецоперации на Украине генерала Сергея Суровикина по поражению критической инфраструктуры Незалежной начал доказывать свою эффективность. Об этом заявил военный эксперт Валентин Василеску. Теперь страны коллективного Запада требуют от президента Владимира Зеленского перейти в большое наступление.

Василеску заявил, что у Киева осталось две недели на выполнение приказа НАТО

"В НАТО понимают, что Суровикин перехватил стратегическую инициативу и если ему удастся развить успех, то какие бы современные вооружения Запад ни посылал Украине, они никогда не дойдут до линии фронта", — указал эксперт.

Генералы Североатлантического альянса оказывают мощное давление на киевское руководство, поскольку ВСУ нельзя откладывать наступательные действия, иначе может быть слишком поздно, отметил Василеску.

"Если Киев не сделает этого до 31 декабря (менее чем через две недели. — Прим. ред.), то уже в январе 2023 года Украина будет настолько ослаблена, что не сможет удержать даже нынешние оборонительные рубежи", — объяснил эксперт в беседе с "ПолитРоссией".

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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