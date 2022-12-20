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Марочко: солдаты ВСУ "в панике" из-за нового закона и просят родных о помощи

Мир

Украинские боевики шокированы новым законопроектом, который ужесточает уголовную ответственность военнослужащих на передовой, сообщил подполковник Андрей Марочко.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, солдаты ВСУ звонят родственникам с просьбой "пикетировать военкоматы и госучреждения".

"Рядовые военнослужащие называют его (законопроект. — Прим. ред.) узакониванием противоправных действий со стороны офицерского состава в отношении подчиненных", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

По словам Марочко, в рядах украинской армии распространяется настоящая паника, так как теперь невыполнение приказа или самовольное оставление позиций будут наказываться значительно строже.

Ранее стало известно, что украинцы выступили против инициативы проверять солдат ВСУ на алкоголь и наркотики

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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