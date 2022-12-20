Арестович: Путин не спрашивал Лукашенко об участии Минска в СВО на Украине

Речь о возможном участии Минска в спецоперации на Украине в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко не шла. Такое мнение высказал советник офиса Зеленского Алексей Арестович в беседе с украинскими журналистами.

Он заявил, что об этом могут спрашивать один раз. Или два, в экстраординарных обстоятельствах.

Арестович выразил уверенность в том, что президенты не говорили об этом. И предположил, что они обсуждали боевую подготовку, передачу военной техники и её совместное производство.