Речь о возможном участии Минска в спецоперации на Украине в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко не шла. Такое мнение высказал советник офиса Зеленского Алексей Арестович в беседе с украинскими журналистами.
Он заявил, что об этом могут спрашивать один раз. Или два, в экстраординарных обстоятельствах.
Арестович выразил уверенность в том, что президенты не говорили об этом. И предположил, что они обсуждали боевую подготовку, передачу военной техники и её совместное производство.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.