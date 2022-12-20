Небензя призвал ООН не соглашаться на "расследование" о применении иранских БПЛА

Представители Секретариата ООН не должны осуществлять "расследование" о якобы имевших место случаях использования Вооружёнными силами РФ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства, следует из заявления постпреда России при ООН Василия Небензи.

По его словам, любые "псевдорасследования", проводимые в рамках резолюции №2231, не имеют юридической силы.

"Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и идти на нарушение Устава организации", — отметил дипломат во время заседания Совбеза ООН.

В конце ноября Европейский союз обвинил Иран в передаче беспилотников российской армии. Как отмечает издание Politico, ЕС уже подготовил пакет санкций против Тегерана. Предполагается, что ограничительные меры "ударят" по физическим и юридическим лицам из Ирана.

При этом Москва и Тегеран неоднократно опровергали данные о якобы поставках иранского оружия на территорию РФ.