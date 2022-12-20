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МИД РФ: ЕС трибуналом пытается скрыть причастность к военным преступлениям ВСУ

Мир

Страны Евросоюза хотят создать "международный трибунал" над Российской Федерации, чтобы избежать ответственности за причастность к военным преступлениям на Украине, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

МИД РФ: ЕС трибуналом пытается скрыть причастность к военным преступлениям ВСУ

Для российского ведомства, отметил он, не стала неожиданностью антироссийская риторика делегаций в ООН, в основном этим отличились страны-члены ЕС. По словам Вершинина, любые разговоры о спецтрибунале являются открытым нарушением устава организации.

"Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений", — уточнил дипломат в интервью РИА Новости.

"Абсурдные замыслы" о трибунале не что иное, как "юридический нонсенс", заявил он, а потому все принятые "вердикты" не будут признаны Россией.

Ранее политолог рассказал, как Украина может стать членом НАТО "по одному щелчку пальцами".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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