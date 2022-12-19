Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным неожиданно занялся самобичеванием, назвав себя и главу РФ соагрессорами.
Президент Белоруссии высказался о том, как его и президента РФ теперь воспринимают в мире.
"Мы вдвоём — соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете", — заявил белорусский лидер.
Лукашенко объяснил, что по этому поводу они не сразу пришли к единому мнению с президентом России.
"У нас только один спор — кто больше. Владимир Владимирович, говорит, что я. А я уже начинаю думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково", — сказал президент Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Минск готовит самолёты "со специфическими боеприпасами".
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