Лукашенко поспорил с Путиным, кто из них больших агрессор: "Говорит, что я"

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным неожиданно занялся самобичеванием, назвав себя и главу РФ соагрессорами.

Президент Белоруссии высказался о том, как его и президента РФ теперь воспринимают в мире.

"Мы вдвоём — соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко объяснил, что по этому поводу они не сразу пришли к единому мнению с президентом России.

"У нас только один спор — кто больше. Владимир Владимирович, говорит, что я. А я уже начинаю думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково", — сказал президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Минск готовит самолёты "со специфическими боеприпасами".