Американское издание The New York Times заявило, что США якобы помешали украинцам убить главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако французские пользователи Сети со скепсисом отнеслись к данной новости и назвали эту историю бездоказательной. Подобные вбросы позволяют Вашингтону выглядеть великодушным, считают во Франции.
Один из читателей Le Figaro заявил, что The New York Times является голосом "англо-саксонского картеля". Другой комментатор назвал Герасимова "человеком с безупречной репутацией". Его мнение поддержал юзер под ником Endika Etxe и отметил, что лидеры коллективного Запада довольно часто мечтают о преследовании российских генералов.
"Американцы спасли Герасимова? Забавно, но не верится. Похоже на игру в "доброго и злого полицейского" со стороны США", — отметили пользователи Сети.
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