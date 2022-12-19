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В Le Figaro скептически отнеслись к "пощаде" генерала Герасимова со стороны США

Мир

Американское издание The New York Times заявило, что США якобы помешали украинцам убить главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Однако французские пользователи Сети со скепсисом отнеслись к данной новости и назвали эту историю бездоказательной. Подобные вбросы позволяют Вашингтону выглядеть великодушным, считают во Франции. 

В Le Figaro скептически отнеслись к "пощаде" генерала Герасимова со стороны США

Один из читателей Le Figaro заявил, что The New York Times является голосом "англо-саксонского картеля". Другой комментатор назвал Герасимова "человеком с безупречной репутацией". Его мнение поддержал юзер под ником Endika Etxe и отметил, что лидеры коллективного Запада довольно часто мечтают о преследовании российских генералов.

"Американцы спасли Герасимова? Забавно, но не верится. Похоже на игру в "доброго и злого полицейского" со стороны США", — отметили пользователи Сети.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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