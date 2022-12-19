Лукашенко: Минск готовит самолёты "со специфическими боеприпасами"

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск готовит самолёты, предназначенные для транспортировки "специфических боеприпасов". Такое заявление Лукашенко сделал во время пресс-конференции по результатам встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии добавил, что Минск и Москва проводят совместную подготовку экипажей, задачей которых станет управление этими спецбортами.

Белорусский лидер добавил, что, говоря об этих самолётах, у него нет намерения кому-либо угрожать.

"Должен вам сообщить, что мы подготовили самолёты. Оказалось, что у нас с советских временем такие самолеты есть, мы тестировали их в РФ, мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то", — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что он встревожен напряжённой ситуацией у границ Союзного государства, ощущая угрозу, в частности, с западной стороны. Принятые меры он назвал необходимыми, для того, чтобы гарантировать безопасность своей стране.