Политолог Светов: протесты стран Европы против НАТО не повлияют на позицию ЕС

Страны Европы устраивают протесты против НАТО и поставок вооружений для нужд ВСУ на Украину. Однако митинги вряд ли изменят политику Евросоюза, считает политолог и журналист Юрий Светов.

Он полагает, что зима для европейцев будет спокойной, а летом антироссийские санкции "выстрелят" в полной мере, но властям ЕС на такие прогнозы всё равно, у них планы нацелены на Китай.

"Почему-то у нас в обществе живет убеждение, что в Европе вот-вот поднимется волна протестов, которая заставит правительства стран ЕС пересмотреть своё отношение к санкциям и помощи Украине. Этого не будет. Символом того, что перемен не произойдет, стали слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок: "Чтобы там избиратели ни говорили, мы будем помогать Украине!" Поэтому все эти митинги-протесты пройдут и забудутся", — отметил Светов в беседе с Телеканалом "360".

Однако последствия санкций против России в Европе будут ощутимы уже летом, уверен политолог. Уже сейчас потери европейской экономики оцениваются экспертами в триллион евро. Но Евросоюз пока справляется, так как в его состав входят и достаточно богатые государства, поясняет собеседник.

"Есть важное обстоятельство: в руках властей Европейского союза есть печатный станок. Поэтому они могут печатать евро, как американцы печатают доллары, и заливать ими свои проблемы", — подытожил Светов.