Гаспарян: для Зеленского главное в жизни — его рейтинг, он ради него живёт

Президент Украины очень трепетно относится к своему рейтингу, который он будет беречь, пока это возможно. Такой точкой зрения поделился журналист Армен Гаспарян.

Радиоведущий подчеркнул, что киевским властям отлично известно о плачевном состоянии украинской энергетики, однако эта информация не будет предана огласке, пока это только возможно.

"Естественно, на это никто не пойдет, потому что для Зеленского рейтинг как для поэта Атлантида, он живет только ради рейтинга своего. Это будут оберегать до последнего", — сказал Гаспарян в разговоре с "Украиной.ру".

РФ, наносят удары по украинской энергосистеме, заставляет Незалежную одуматься и вернуть себе "здравый смысл", уверен эксперт.

При этом Гаспарян убеждён, что удары по энергообъектам Украины необходимо было наносить сразу, с самого начала спецоперации.

"Время нынче хлопотное, этикет смешон, сразу надо было", — уточнил Гаспарян.