Лавров об итогах года: стало понятно, кому нельзя верить в мире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил один из главных итогов уходящего 2022 года.

"Главный вывод, главный итог — то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что итоги года должен подвести президент России Владимир Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи об отставке Лаврова.