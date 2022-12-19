Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил один из главных итогов уходящего 2022 года.
"Главный вывод, главный итог — то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что итоги года должен подвести президент России Владимир Путин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи об отставке Лаврова.
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