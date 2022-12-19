На Земле может произойти массовое вымирание живых существ уже к 2100 году, сообщили австралийские и европейские ученые, об исследовании которых пишет Daily Mail.
Причинами массового вымирания станут глобальное потепление и деятельность человечества, которое бесконтрольно эксплуатирует природные богатства Земли.
Специалисты использовали суперкомпьютер, чтобы создать модель Земли и проследить, как изменится жизнь на планете в будущем. Худший сценарий предполагает исчезновение до 27% всех видов животных и растений к 2100 году. При среднем сценарии биоразнообразие на планете сократится на 13% к концу текущего века.
Участники исследования пришли к выводу, что ущерб от глобального потепления и разрушительной деятельности человека окажется намного большим, чем считалось ранее.
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