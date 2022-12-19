Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году

На Земле может произойти массовое вымирание живых существ уже к 2100 году, сообщили австралийские и европейские ученые, об исследовании которых пишет Daily Mail.

Причинами массового вымирания станут глобальное потепление и деятельность человечества, которое бесконтрольно эксплуатирует природные богатства Земли.

Специалисты использовали суперкомпьютер, чтобы создать модель Земли и проследить, как изменится жизнь на планете в будущем. Худший сценарий предполагает исчезновение до 27% всех видов животных и растений к 2100 году. При среднем сценарии биоразнообразие на планете сократится на 13% к концу текущего века.

Участники исследования пришли к выводу, что ущерб от глобального потепления и разрушительной деятельности человека окажется намного большим, чем считалось ранее.