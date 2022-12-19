Премьер Британии назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в текущих обстоятельствах переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленны, поскольку армия России находятся на украинской территории.

"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте", — сказал Сунак.

Он считает, что Россия использует возможные переговоры о прекращении огня для того, чтобы совершить перегруппировку войск. Переговоры возможны только после того, как российские войска покинут Украину, отметил британский премьер.

Сунак призвал союзников увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против РФ.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ложью, двуличием и цинизмом заявления лидеров стран Запада о том, что Украина сама должна определить, вступать ли ей в переговоры с РФ.