Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в текущих обстоятельствах переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленны, поскольку армия России находятся на украинской территории.
"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте", — сказал Сунак.
Он считает, что Россия использует возможные переговоры о прекращении огня для того, чтобы совершить перегруппировку войск. Переговоры возможны только после того, как российские войска покинут Украину, отметил британский премьер.
Сунак призвал союзников увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против РФ.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ложью, двуличием и цинизмом заявления лидеров стран Запада о том, что Украина сама должна определить, вступать ли ей в переговоры с РФ.
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