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Политолог Якубин: Китай отказался от захвата Тайваня из-за ситуации на СВО

Мир

Политолог Алексей Якубин объяснил нерешительность Китая, который опасается высказывать открытую поддержку России. При этом эксперт назвал КНР "тайным союзником" РФ.

Якубин считает, что Китай, глядя на то, как развивается спецоперация на Украине, отказался от идеи подчинить себе Тайвань.

Ранее экономист Игорь Лавровский призвал Россию слезть с "евроиглы" и обратить внимание на страны Азии.

"У Китая с самого начала российской спецоперации на Украине, была и остается позиция выжидания. Я думаю, что в Пекине неоднократно проводили некие аналогии в стиле "А что будет, если КНР попытается взять под свой контроль Тайвань?" — цитирует слова Якубина ФАН.

Эксперт отметил, что Китай решил консолидировать свою усилия на экономических, социальных и других аспектах развития страны.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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