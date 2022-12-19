Канада приступила к аресту и конфискации имущества Романа Абрамовича

Олигарх Роман Абрамович, которому пока удавалось избежать крупных персональных санкций, рискует лишиться своей компании в Канаде.

Канада приступила к аресту и конфискации имущества Романа Абрамовича, находящегося в Канаде.

Глава МИД Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава будет добиваться конфискации 26 миллионов долларов у Granite Capital Holdings Ltd. Компания явлеятся собственностью Романа Абрамовича.

Подчёркивается, что Канада первая применила санкции против Абрамовича среди стран G7. Тем самым руководство Канады пытается продемонстрировать твёрдую приверженность Украине.

Абрамовича обвинили в том, что он "нажился на режиме Владимира Путина", поддерживая его.

Ранее сообщалось, что президент РФ распрощался с "Семьёй" и "пророссийскими" олигархами на Украине.