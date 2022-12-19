Депутат Швыткин: обещая вернуть Крым, Зеленский "гипнотизирует" украинцев

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин высказался по поводу очередных обещаний украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Крыма.

По мнению парламентария, Зеленский своими постоянными однотипными заявлениями насчёт Крыма намеренно подпитывает веру украинцев в невозможное.

"Я думаю, он подобные заявления делает, чтобы попробовать удержать в умах, в головах украинцев веру в то, что Крым будет возвращен. Гипнотически пытается воздействовать", — сказал Швыткин в разюрий швыткинговоре с iReactor.

Депутат напомнил, что в принадлежности Крыма к России уже давно ни у кого нет сомнений, и никаких прав на полуостров у Киева нет, Украине придётся с этим смириться.

"Понятно, что Крым был, есть и будет российской территорией. И обратной дороги здесь никакой не будет", — добавил Швыткин.