Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на частые встречи представителей Москвы и Минска.
Как подчеркнул лидер республики, страны поддерживают диалог на уровне президентов, правительств, регионов и даже глав предприятий. По словам Лукашенко, он постоянно беседует с российским коллегой Владимиром Путиным на международных мероприятиях и в РФ.
"Наши западные так называемые партнёры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся", — отметил белорусский лидер во время саммита в Минске.
Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия всё ещё не договорились по поводу цены на голубое топливо в 2023 году.
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