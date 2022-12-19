Лукашенко указал на беспокойство западных лидеров из-за частых встреч с Путиным

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на частые встречи представителей Москвы и Минска.

Как подчеркнул лидер республики, страны поддерживают диалог на уровне президентов, правительств, регионов и даже глав предприятий. По словам Лукашенко, он постоянно беседует с российским коллегой Владимиром Путиным на международных мероприятиях и в РФ.

"Наши западные так называемые партнёры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся", — отметил белорусский лидер во время саммита в Минске.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия всё ещё не договорились по поводу цены на голубое топливо в 2023 году.