Политолог Безпалько: США "подставляют" Украину, чтобы договориться с РФ

Политолог Богдан Безпалько напомнил, что каждое действие киевских властей строго контролируется американскими кураторами. Это, по словам эксперта, касается абсолютно всего: от закупки российских вакцин до любого выстрела из гаубицы, поставленной ВСУ американцами.

Именно поэтому политолог не верит, что подрыв Крымского моста был совершён украинцами без участия США, с учётом сложной логистики этого мероприятия.

"Любой выстрел из установки HIMARS осуществляется, по сути, после того, как США определят целеполагание. Любой выстрел из гаубицы М777 — это, фактически, удары США по территориям, которые сейчас включены в территорию Российской Федерации", — заявил Безпалько в беседе с Общественной Службой Новостей.

А заявления США об их непричастности к терактам на территории РФ — это чистой воды лицемерие, уверен эксперт. И при любом раскладе Вашингтон оставляет себе пространство для манёвра на дипломатическом уровне. Ведь если бы американцы открыто брали на себя ответственность за содеянное, это лишило бы их возможности договориться с Москвой, когда это потребуется.

"В любом случае — проиграет ли Украина, или же Россия будет достаточно утомлена и истощена, чтобы предложить какой-то вариант перемирия — у США будет какое-то пространство для маневра", — добавил Безпалько.