На Украине не собираются проводить новую волну мобилизации после Нового года

В планы Киева не входит проведение новой волны мобилизации после нового года. Об этом проинформировал начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Представитель штаба ВСУ заверил, что у украинского руководства есть давно утверждённый план, в соответствии с которым и строится вся работа.

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна [мобилизации], нельзя. Все влияющие [на её проведение] факторы давно учтены. Сейчас мы работаем в соответствии с планом и никаких волн не предвидится", — сказал Горбач в ходе брифинга.

Это заявление противоречит словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая 14 декабря сообщила о больших потерях ВСУ. Она предложила провести в зоне боевых действий ротацию и, возможно, продлить мобилизацию на Украине в 2023 году.