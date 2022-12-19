Danmarks Radio: США восстанавливают базу в Гренландии для борьбы с РФ

США решили возродить военную базу Туле в Гренландии, чтобы бороться с Россией в Арктике, сообщает журналист Стеффен Кретц в статье для Danmarks Radio.

По словам автора, США заключили договор с гренландской компанией Inuksuk о 12-летней аренде территории, на которой находится замороженная американская база.

Кретц считает, что многомиллиардный контракт свидетельствует о намерении Пентагона восстановить военную базу и уделять больше внимания ситуации в Арктике, где Россия наращивает силы.

В материале отмечается, что из-за глобального потепления база, построенная в 1950-х годах, сейчас находится в плохом состоянии: фундамент зданий разваливается, а поверхность взлётно-посадочных полос потрескалась.

"С расширением взлётно-посадочных полос и инфраструктуры Туле снова может стать стратегически важной базой для эскадрилий дальних бомбардировщиков и истребителей США, как это было во время холодной войны", — подчеркнул автор статьи.