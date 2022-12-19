США решили возродить военную базу Туле в Гренландии, чтобы бороться с Россией в Арктике, сообщает журналист Стеффен Кретц в статье для Danmarks Radio.
По словам автора, США заключили договор с гренландской компанией Inuksuk о 12-летней аренде территории, на которой находится замороженная американская база.
Кретц считает, что многомиллиардный контракт свидетельствует о намерении Пентагона восстановить военную базу и уделять больше внимания ситуации в Арктике, где Россия наращивает силы.
В материале отмечается, что из-за глобального потепления база, построенная в 1950-х годах, сейчас находится в плохом состоянии: фундамент зданий разваливается, а поверхность взлётно-посадочных полос потрескалась.
"С расширением взлётно-посадочных полос и инфраструктуры Туле снова может стать стратегически важной базой для эскадрилий дальних бомбардировщиков и истребителей США, как это было во время холодной войны", — подчеркнул автор статьи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.