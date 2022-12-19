Матвийчук об установке "Ярсов" на дежурство: у британцев поджилки затряслись

РФ продемонстрировала миру кадры установки на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" не для того, чтобы запугать Запад и весь остальной мир, а для того, чтобы страны НАТО помнили, что Россия под них прогибаться не собирается. Об этом рассказал полковник, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Полковник обратил внимание, что британцы после этого сразу всполошились, а британская пресса моментально вспомнила, что Туманный Альбион находится в зоне досягаемости российских ракет.

"Я думаю, у британцев поджилки затряслись. "Ярс" великолепная ракета, с дальностью более 12 тысяч километров. И весь этот остров, который так нам гадит на протяжении столетий, полностью находится под прицелом. Достаточно одной ракеты, чтобы этот непотопляемый авианосец НАТО перестал плавать в волнах Мирового океана", — сказал Матвийчук в беседе с "Царьградом".

Военный отметил, что Россия просто продемонстрировала миру наличие у себя средств, способных противостоять угрозам с Запада. Матвийчук обратил внимание, что Запад тоже показал всем на последних учениях в Германии боеприпасы с высокой точностью и большой дальностью полёта. И после этого России тем более ничего не мешает развёртывать новые "Ярсы", тем более делать это на своей собственной территории и ради своей безопасности.

"Я думаю, наоборот, мы должны показывать всё, что мы можем применить на их грешные головы, чтобы им было не только страшно, но и некомфортно жить в этом мире, который они пытаются прогнуть под себя. Они должны помнить о том, что есть одна страна, которая не прогнётся, а если нужно, ответит так, что мало не покажется", — заключил Матвийчук.