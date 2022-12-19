Sohu: Запад встревожен внезапным визитом Путина в Минск

Президент России Владимир Путин встревожил Запад своим внеплановым визитом в Минск, сообщили китайские эксперты в статье для издания Sohu.

В понедельник, 19 декабря, впервые за последние три года российский лидер посетил Белоруссию. В Минске Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, чтобы обсудить военные вопросы. Поскольку эта поездка не анонсировалась заранее, то Запад перепугался.

"Неожиданный визит Путина в Минск может стать тревожным сигналом для Запада", — отмечается в материале.

После новости о визите Путина в Минск на Западе начали строить догадки по поводу целей поездки. Западные политики считают, что президент РФ хочет договориться с Лукашенко об участии Белоруссии в российской спецоперации на Украине.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о желании Путина убедить Лукашенко присоединиться к участию в спецоперации.