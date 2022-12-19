Соловьёв: "Зеленский никакой не еврей"

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестал быть евреем после того, как дал приказ обстрелять детскую больницу во время еврейского праздника Ханука.

"Конечно, Зеленский никакой не еврей. В Хануку приказать ударить по детской больнице может только бес", — написал он.

Ранее Соловьёв призвал руководство ВС РФ перестать "миндальничать" с Украиной и уничтожать украинскую инфраструктуру по примеру того, как ВСУ разрушали обстрелами Луганск и Донецк.