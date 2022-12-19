Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестал быть евреем после того, как дал приказ обстрелять детскую больницу во время еврейского праздника Ханука.
"Конечно, Зеленский никакой не еврей. В Хануку приказать ударить по детской больнице может только бес", — написал он.
Ранее Соловьёв призвал руководство ВС РФ перестать "миндальничать" с Украиной и уничтожать украинскую инфраструктуру по примеру того, как ВСУ разрушали обстрелами Луганск и Донецк.
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Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.