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Соловьёв: "Зеленский никакой не еврей"

Мир

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестал быть евреем после того, как дал приказ обстрелять детскую больницу во время еврейского праздника Ханука.

"Конечно, Зеленский никакой не еврей. В Хануку приказать ударить по детской больнице может только бес", — написал он.

Ранее Соловьёв призвал руководство ВС РФ перестать "миндальничать" с Украиной и уничтожать украинскую инфраструктуру по примеру того, как ВСУ разрушали обстрелами Луганск и Донецк.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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