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Захарова: РФ призывает Байдена "не раскручивать спираль опасной эскалации"

Мир

Москва обратилась с призывом к Белому дому перестать "раскручивать спираль опасной эскалации". Позицию РФ в этом вопросе озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: РФ призывает Байдена "не раскручивать спираль опасной эскалации"

Таким образом Захарова отреагировала на слова пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, который заявил о стараниях США "стабилизировать отношения с Россией", которая, однако, этому "противодействовала" отношения превратились в "непредсказуемые и нестабильные".

Захарова заявила, что в США искажают реальную картину происходящего, пытаясь перевернуть её на 180 градусов.

"Скажу сразу — это ложная конструкция, которая легко исправляется, если поменять местами США и Россию… Стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию… а также высокомерное нежелание вести серьёзный диалог о гарантиях безопасности, привели к закономерному результату", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что США ведут себя как минимум недальновидно, продолжая поставки оружия Украине и постепенно пытаясь увеличить там свой контингент. Захарова предупредила, что последствия такой политики могут быть плачевными.

"Москва призывает администрацию Джо Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации. Надеемся, что в Вашингтоне нас услышат, хотя оснований для оптимизма пока нет", — добавила Захарова.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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