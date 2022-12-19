Захарова: РФ призывает Байдена "не раскручивать спираль опасной эскалации"

Москва обратилась с призывом к Белому дому перестать "раскручивать спираль опасной эскалации". Позицию РФ в этом вопросе озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом Захарова отреагировала на слова пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, который заявил о стараниях США "стабилизировать отношения с Россией", которая, однако, этому "противодействовала" отношения превратились в "непредсказуемые и нестабильные".

Захарова заявила, что в США искажают реальную картину происходящего, пытаясь перевернуть её на 180 градусов.

"Скажу сразу — это ложная конструкция, которая легко исправляется, если поменять местами США и Россию… Стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию… а также высокомерное нежелание вести серьёзный диалог о гарантиях безопасности, привели к закономерному результату", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что США ведут себя как минимум недальновидно, продолжая поставки оружия Украине и постепенно пытаясь увеличить там свой контингент. Захарова предупредила, что последствия такой политики могут быть плачевными.

"Москва призывает администрацию Джо Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации. Надеемся, что в Вашингтоне нас услышат, хотя оснований для оптимизма пока нет", — добавила Захарова.