Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы едет в Белоруссию, чтобы убедить белорусского лидера Александра Лукашенко присоединиться к спецоперации на Украине.
Песков назвал эти публикации "абсолютно глупыми и безосновательными измышлениями".
В понедельник, 19 декабря Путин посетит Минск, где встретится с Лукашенко. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения и военные вопросы.
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