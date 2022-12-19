Песков опроверг слухи о желании Путина принудить Лукашенко к участию в СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы едет в Белоруссию, чтобы убедить белорусского лидера Александра Лукашенко присоединиться к спецоперации на Украине.

Песков назвал эти публикации "абсолютно глупыми и безосновательными измышлениями".

В понедельник, 19 декабря Путин посетит Минск, где встретится с Лукашенко. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения и военные вопросы.