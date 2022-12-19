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Эксперт Ермаков: Польша угрожает России мощным военным потенциалом НАТО

Мир

Модернизация армии Польши коснётся каждого гражданина страны, поскольку денежные средства будут выделяться из налогов простых поляков. Об этом заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, комментируя Pravda.Ru планы Варшавы увеличить свои войска на 130 тысяч человек.

Эксперт Ермаков: Польша угрожает России мощным военным потенциалом НАТО

"Эти планы разрабатываются польскими военачальниками в тесной кооперации с НАТО. На бумаге они выглядят вполне реализуемо", — отметил он.

Не стоит упускать тот факт, что Польша является страной-членом Североатлантического альянса, поэтому она напрямую зависит от военно-политического блока. Однако пятая статья устава НАТО вступает в силу только в случае прямой агрессии со стороны противника, но никак не из-за инициативы создания конфликта, которая исходит от одной из стран альянса, объяснил эксперт.

Несмотря на это, Варшава раздувает миф о российской военной угрозе и повышает свою обороноспособность, угрожая мощным потенциалом Североатлантического альянса, указал Ермаков.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что обучиться военному делу могут все желающие от 15 до 65 лет.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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