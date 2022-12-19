Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского будет ещё более бескомпромиссной, так как ему нужна кровопролитная война. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
Политик, ссылаясь на данные источника в Офисе президента, отметил, что по итогам закрытого визита кураторов из Великобритании в стратегии Киева обозначен основной приоритет — обострение боевых действий любыми возможными способами.
"Провокации, теракты, военные преступления — будет задействован весь спектр. Под это выделен неограниченный финансовый бюджет", — заявил экс-депутат Рады в своём Telegram-канале.
Киев разработал план ликвидации отдельных политиков и государственных чиновников на освобождённых территориях. Однако военные провокации на Белорусском направлении в приоритете, подчеркнул Кива.
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