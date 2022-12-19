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Экс-министр энергетики Украины: энергосистема страны в критическом состоянии

Мир

По словам бывшего министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова, энергетическая система страны находится в критическом положении.

Экс-министр энергетики Украины: энергосистема страны в критическом состоянии

Экс-министр отметил, что огромное количество энергетической инфраструктуры получило серьёзные повреждения после последних ударов. Плачков подчеркнул, что энергетикам стоит невероятных усилий удерживать энергосистему "на плаву".

"Ситуация остается очень критической. После последнего удара повреждено очень много инфраструктуры распределительных сетей: это и подстанции, это и высоковольтные сети. Энергосистема даже не могла принять тот объем генерации, который могут сегодня производить украинские электростанции, поэтому было отключено большое количество потребителей, и энергетики удержали энергосистему, как бы сказать, на грани", — сказал Плачков в эфире телеканала "Киев".

Бывший министр отметил, что сейчас на Украине многое упирается в дефицит оборудования, катастрофически не хватает, в частности, высоковольтных трансформаторов.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили о тяжёлом положении, в котором находится энергосистема страны после ночных попаданий в объекты инфруструктуры.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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