Читатели Breitbart оценили решение Польши взимать плату с украинских беженцев

Весной следующего года Польша начнет взимать с украинских беженцев плату за размещение в центрах временного пребывания. Читатели американского портала Breitbart согласились с планами Варшавы и заявили, что переселенцы не нуждаются в деньгах и могут себе позволить оплатить жильё.

Один из комментаторов заявил, что украинцы регулярно посещают европейские рестораны и водят дорогие машины. Беженцы, как и сам президент Владимир Зеленский, слишком часто обманывают общественность, подчеркнул он.

"Польша буквально наводнена богатыми украинцами. Их роскошные "Феррари" рассекают по Варшаве и Кракову", — пишет пользователь Сети под ником Bartek Szczerowski.

Юзер под ником Tazzy Bloke предложил Зеленскому выделить своему народу небольшую часть тех денег, которые он выпросил у Запада за последний год.

"Украинцы должны восстать против этого бандита Зеленского, который несёт ответственность за то, что не ведёт переговоры и разрушает Украину. Зеленский влюблен только в себя и видит себя самым сильным человеком на планете", — пишет Ginah Howard.

Комментаторы сделали вывод, что именно так выглядит гибель так называемой любви между народами Польши и Украины. Однако окончательный разрыв отношений наступит, когда Варшава заберёт все западные регионы Незалежной, заявили пользователи Сети.