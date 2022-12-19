The Conversation: ВСУ будут готовы к контрнаступлению через 30-45 дней

Бывший офицер спецназа, директор Института современной войны в Вест-Пойнте Лиам Коллинз заявил, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению через 30-45 дней.

В статье для The Conversation Коллинз пишет, что одна из причин задержек контрнаступления ВСУ заключается в западном вооружении, которое нужно долго ждать. По его мнению, Киеву не хватает сил для проведения двух контратак одновременно.

Коллинз пишет, что для следующей крупномасштабной операции украинским бойцам потребуется как минимум 30-45 дней, а то и больше. За это время они должны перегруппироваться и заменить военную технику. Экс-офицер добавил, что проводить наступление зимой трудно, но ещё сложнее проводить такие операции весной.